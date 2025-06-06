Між станціями метро Лісова та Арсенальна курсуватиме дублюючий автобусний маршрут №М1 через пошкодження колій та кабелів

Унаслідок масованого обстрілу Києва пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями Дарниця - Лівобережна червоної лінії метро, інтервал поїздів буде 4 хвилини 30 секунд, повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".

Як зазначається, поїзди рухатимуться лише між станціями Академмістечко – Арсенальна.

Наземна частина станцій Дніпро - Лісова тимчасово закриті на вхід та вихід.

На місці працюють всі необхідні фахівці, зокрема фахівці з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену. Орієнтовний термін робіт - доба.

"До повного відновлення колій для перевезення пасажирів зможуть задіяти лише ті поїзди метро, які перебували на нічному відстої у тупиках підземних станцій Просимо віднестися з розумінням до тимчасового режиму руху поїздів", - сказано в повідомленні.

У відомстві додали, що між станціями Лісова та Арсенальна організовано дублюючий автобусний маршрут № 1М. Автобуси курсують за таким маршрутом:

Зокрема, у напрямку від станції метро Лісова до Арсенальної – вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро Арсенальна.

У зворотному напрямку – тим же маршрутом, крім відрізку між станціями метро Дарниця – Чернігівська.

"Транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка. Маршрут працюватиме на час обмежень у роботі метрополітену. Просимо пасажирів враховувати зміни під час планування поїздок", - сказано в КП.