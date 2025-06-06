У Києві без електропостачання лишаються понад 2 тис. осель на Лівому березі

У Києві без електропостачання лишаються понад 2 тис. осель на Лівому березі, повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації (КМДА).

"ДТЕК працює над поверненням світла після нічної атаки ворога на столицю. Наразі без електропостачання лишається 2 167 столичних осель на Лівому березі", - сказано в повідомленні.

Енергетики роблять усе, щоб якнайшвидше повернути людям світло. Попередньо електроенергію планують відновити протягом доби.

Як повідомлялося, можливі аварійні відключення електроенергії в окремих мікрорайонах Києва.