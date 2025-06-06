Інтерфакс-Україна
Події
08:35 06.06.2025

У Києві без електропостачання лишаються понад 2 тис. осель на Лівому березі

1 хв читати
У Києві без електропостачання лишаються понад 2 тис. осель на Лівому березі

У Києві без електропостачання лишаються понад 2 тис. осель на Лівому березі, повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації (КМДА).

"ДТЕК працює над поверненням світла після нічної атаки ворога на столицю. Наразі без електропостачання лишається 2 167 столичних осель на Лівому березі", - сказано в повідомленні.

Енергетики роблять усе, щоб якнайшвидше повернути людям світло. Попередньо електроенергію планують відновити протягом доби.

Як повідомлялося, можливі аварійні відключення електроенергії в окремих мікрорайонах Києва.

 

Теги: #київ #відновлення #світло

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:22 06.06.2025
Жителі Дніпровського району Києва, де пошкоджено лінію метро, можуть скористатися електричкою - УЗ

Жителі Дніпровського району Києва, де пошкоджено лінію метро, можуть скористатися електричкою - УЗ

08:08 06.06.2025
Між станціями метро Лісова та Арсенальна курсуватиме дублюючий автобусний маршрут №М1 через пошкодження колій та кабелів

Між станціями метро Лісова та Арсенальна курсуватиме дублюючий автобусний маршрут №М1 через пошкодження колій та кабелів

07:48 06.06.2025
У одному з районів Херсонської області через ворожі обстріли відсутнє електропостачання

У одному з районів Херсонської області через ворожі обстріли відсутнє електропостачання

07:40 06.06.2025
Через наслідки російських обстрілів у Києві змінили деякі тролейбусні маршрути - КМДА

Через наслідки російських обстрілів у Києві змінили деякі тролейбусні маршрути - КМДА

06:50 06.06.2025
Унаслідок комбінованого російського удару по Києву пошкоджена інфраструктура

Унаслідок комбінованого російського удару по Києву пошкоджена інфраструктура

06:34 06.06.2025
У Києві четверо жертв та 20 постраждалих через ворожу атаку - мер

У Києві четверо жертв та 20 постраждалих через ворожу атаку - мер

04:06 06.06.2025
Пошкоджені колії метро між станціями Дарниця та Лівобережна - КМВА

Пошкоджені колії метро між станціями Дарниця та Лівобережна - КМВА

03:33 06.06.2025
У Києві ліквідовують пожежі через ворожу атаку одразу на кількох локаціях - ДСНС

У Києві ліквідовують пожежі через ворожу атаку одразу на кількох локаціях - ДСНС

03:18 06.06.2025
У Києві вже троє постраждалих - мер

У Києві вже троє постраждалих - мер

03:14 06.06.2025
Ворог вдарив по Солом'янському району, є постраждалий, інформація згодом - РДА

Ворог вдарив по Солом'янському району, є постраждалий, інформація згодом - РДА

ВАЖЛИВЕ

До 10 зросла кількість постраждалих в Тернополі

П'ятеро постраждалих внаслідок ворожої атаки в Тернополі – ОВА

Немає у світі таких мирних ініціатив, які б РФ не відкинула, вони повинні за це відповідати

Трамп: Я – з Україною

Трамп: США можуть ввести санкції і проти РФ, і проти України

ОСТАННЄ

До 10 зросла кількість постраждалих в Тернополі

Окупанти за добу втратили 1160 осіб та 101 од. автотехніки

Три ракети збили вночі на Львівщині - Козицький

На Полтавщині через атаку РФ троє постраждалих та пошкодження

П'ятеро постраждалих внаслідок ворожої атаки в Тернополі – ОВА

У одному з районів Львівщини пошкоджений промисловий обʼєкт та є проблеми з роботою ЛЕП

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області, є жертва

Російський обстріл завдав пошкоджень залізничній колії на Київщині - УЗ

На Хмельниччині внаслідок атак РФ приватний житловий будинок, господарчі споруди, паркан та автомобілі

6 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА