Російський обстріл завдав пошкоджень залізничній колії на Київщині - УЗ

Російський обстріл завдав пошкоджень залізничній колії на Київщині, низка поїздів курсуватиме резервним маршрутом, повідомила АТ "Укрзалізниця".

"Обстрілом пошкоджено колії на Київщині, низка поїздів трипільського напрямку будуть слідувати резервним маршрутом через Фастів (відповідно без зупинки по станції Видубичі)", - сказано в телеграм-каналі.

Зокрема, на Київ:

- 785/791 Кременчук, Кропивницький - Київ,

- 79 Дніпро - Львів;

- 119 Дніпро - Хелм;

- 37 Запоріжжя - Київ;

З Києва:

- 732 Київ - Запоріжжя;

- 44 Івано-Франківськ - Черкаси.

"В результаті об'їзду слід очікувати затримку до 90 хвилин. Усі відхилення від графіка можна побачити на портaлі uz-vezemo", - пояснили у відомстві.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/6999