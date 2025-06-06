06:34 06.06.2025
У Києві четверо жертв та 20 постраждалих через ворожу атаку - мер
У Києві четверо жертв та 20 постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки, повідомив мер міста Віталій Кличко.
"Четверо загиблих у столиці. На кількох локаціях тривають пошуково-рятувальні роботи", - написав він в телеграмі.
За його словами, також 20 людей постраждали в столиці. 16 із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці.
Крім того, зазначив Кличко, роботи з відновлення колій метро, пошкоджених внаслідок ворожої атаки, триватимуть упродовж доби.
Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/4756