Інтерфакс-Україна
Події
06:34 06.06.2025

У Києві четверо жертв та 20 постраждалих через ворожу атаку - мер

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У Києві четверо жертв та 20 постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Четверо загиблих у столиці. На кількох локаціях тривають пошуково-рятувальні роботи", - написав він в телеграмі.

За його словами, також 20 людей постраждали в столиці. 16 із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці.

Крім того, зазначив Кличко, роботи з відновлення колій метро, пошкоджених внаслідок ворожої атаки, триватимуть упродовж доби.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/4756

Теги: #київ #постраждалі #атака

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