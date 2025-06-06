У Києві четверо жертв та 20 постраждалих через ворожу атаку - мер

У Києві четверо жертв та 20 постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Четверо загиблих у столиці. На кількох локаціях тривають пошуково-рятувальні роботи", - написав він в телеграмі.

За його словами, також 20 людей постраждали в столиці. 16 із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці.

Крім того, зазначив Кличко, роботи з відновлення колій метро, пошкоджених внаслідок ворожої атаки, триватимуть упродовж доби.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/4756