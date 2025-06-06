Інтерфакс-Україна
Події
01:58 06.06.2025

Можливі аварійні відключення е/е в окремих районах Києва – Ткаченко

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Киев. 6 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Можливі аварійні відключення електроенергії в окремих мікрорайонах Києва, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"На лівому березі в окремих мікрорайонах можливі аварійні відключення світла", - написав він в телеграмі.

Ткаченко додав, що також, за уточненою інформацію, внаслідок атаки маємо пожежу на обʼєкті цивільної інфраструктури в Голосіївському районі. Також фіксуємо пожежу в Соломʼянському районі.

"Атака триває. На звʼязку з головами РДА. Зробимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки. Кияни, атака підступна, як і все, що робить росія-терорист. Перебувайте в укриттях!", - підкреслив він.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1232

Теги: #київ #світла #відключення

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