Можливі аварійні відключення е/е в окремих районах Києва – Ткаченко

Киев. 6 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Можливі аварійні відключення електроенергії в окремих мікрорайонах Києва, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"На лівому березі в окремих мікрорайонах можливі аварійні відключення світла", - написав він в телеграмі.

Ткаченко додав, що також, за уточненою інформацію, внаслідок атаки маємо пожежу на обʼєкті цивільної інфраструктури в Голосіївському районі. Також фіксуємо пожежу в Соломʼянському районі.

"Атака триває. На звʼязку з головами РДА. Зробимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки. Кияни, атака підступна, як і все, що робить росія-терорист. Перебувайте в укриттях!", - підкреслив він.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1232