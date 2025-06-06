01:58 06.06.2025
Можливі аварійні відключення е/е в окремих районах Києва – Ткаченко
Киев. 6 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Можливі аварійні відключення електроенергії в окремих мікрорайонах Києва, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.
"На лівому березі в окремих мікрорайонах можливі аварійні відключення світла", - написав він в телеграмі.
Ткаченко додав, що також, за уточненою інформацію, внаслідок атаки маємо пожежу на обʼєкті цивільної інфраструктури в Голосіївському районі. Також фіксуємо пожежу в Соломʼянському районі.
"Атака триває. На звʼязку з головами РДА. Зробимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки. Кияни, атака підступна, як і все, що робить росія-терорист. Перебувайте в укриттях!", - підкреслив він.
Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1232