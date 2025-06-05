Інтерфакс-Україна
Події
19:58 05.06.2025

Мерц: Трамп – ключова особа, щоби зупинити війну між РФ та Україною

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Мерц: Трамп – ключова особа, щоби зупинити війну між РФ та Україною

Бундесканцлер ФРН Фрідріх Мерц під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті у Вашингтоні в четвер заявив, що Трамп є "ключовою особою", яка здатна зупинити війну між РФ та Україною.

"(Трамп – ІФ-У) є "ключовою фігурою у світі, яка дійсно може (зупинити це – ІФ-У), через тиск на Росію", - сказав Мерц, додавши, що він хотів би обговорити це більш детально під час двосторонніх переговорів.

Мерц додав, що його думка "чітка", та він на боці України.

"І я думаю... ми маємо обов'язок щось зробити з цим зараз, щоб зупинити це після трьох з половиною років, що є дійсно жахливим. Подивіться на дітей, дітей, яких викрали з України до Росії. Це все жахливо. І тому ми говоримо про інструменти, заходи, про те, що ми можемо зробити, і моя особиста думка щодо цього чітка: ми на боці України, і ми намагаємося зробити її все сильнішою і сильнішою, щоб Путін припинив цю війну", - наголосив канцлер ФРН.

 

Теги: #трамп #сша #мерц

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