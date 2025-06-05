Трамп: США можуть ввести санкції і проти РФ, і проти України

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з канцлер ФРН Фрідріхом Мерцом в Овальному кабінеті заявив, що він може ввести санкції я проти Росії, так і проти України.

"Коли настане момент, коли я побачу, що ми не зможемо укласти угоду, що це не зупиниться, в цей момент, він є в моїй голові, ми будемо дуже жорсткими. Але це може торкнутися двох країн, потрібні обидва, щоб танцювати танго", – сказав президент США.

Потім Трамп використав аналогію з хокеєм, дозволяючи обом сторонам трохи поборотися між собою, перш ніж втрутитися, але він каже, що все це складно.

"Між ними існує певна ворожнеча. Я мушу з цим розбиратися, і канцлер мусить з цим розбиратися, це неймовірно (бо – ред.) ... між цими двома, між цими двома чоловіками, але між ворогуючими сторонами, існує велика ненависть", - зазначив він.