Інтерфакс-Україна
Події
19:41 05.06.2025

Трамп: США можуть ввести санкції і проти РФ, і проти України

1 хв читати
Трамп: США можуть ввести санкції і проти РФ, і проти України

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з канцлер ФРН Фрідріхом Мерцом в Овальному кабінеті заявив, що він може ввести санкції я проти Росії, так і проти України.

"Коли настане момент, коли я побачу, що ми не зможемо укласти угоду, що це не зупиниться, в цей момент, він є в моїй голові, ми будемо дуже жорсткими. Але це може торкнутися двох країн, потрібні обидва, щоб танцювати танго", – сказав президент США.

Потім Трамп використав аналогію з хокеєм, дозволяючи обом сторонам трохи поборотися між собою, перш ніж втрутитися, але він каже, що все це складно.

"Між ними існує певна ворожнеча. Я мушу з цим розбиратися, і канцлер мусить з цим розбиратися, це неймовірно (бо – ред.) ... між цими двома, між цими двома чоловіками, але між ворогуючими сторонами, існує велика ненависть", - зазначив він.

 

Теги: #сша #україна #трамп #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:42 05.06.2025
Єрмак за підсумками візиту до США: Україна робить все для досягнення справедливого та стійкого миру

Єрмак за підсумками візиту до США: Україна робить все для досягнення справедливого та стійкого миру

20:42 05.06.2025
Маск: Без мене Трамп програв би вибори

Маск: Без мене Трамп програв би вибори

20:09 05.06.2025
Немає у світі таких мирних ініціатив, які б РФ не відкинула, вони повинні за це відповідати

Немає у світі таких мирних ініціатив, які б РФ не відкинула, вони повинні за це відповідати

19:58 05.06.2025
Мерц: Трамп – ключова особа, щоби зупинити війну між РФ та Україною

Мерц: Трамп – ключова особа, щоби зупинити війну між РФ та Україною

19:48 05.06.2025
Трамп: Я – з Україною

Трамп: Я – з Україною

19:29 05.06.2025
Мерц під час зустрічі з Трампом: Ми могли б сприяти припиненню російського вторгнення в Україну

Мерц під час зустрічі з Трампом: Ми могли б сприяти припиненню російського вторгнення в Україну

13:53 05.06.2025
Україна та JICA підписали угоду для отримання 3 млрд дол. за ініціативою ERA

Україна та JICA підписали угоду для отримання 3 млрд дол. за ініціативою ERA

12:08 05.06.2025
Росіяни намагаються вербувати українців, видаючи себе за СБУ

Росіяни намагаються вербувати українців, видаючи себе за СБУ

08:44 05.06.2025
Грем: Сенат надасть Трампу більше інструментів, і це будуть не лише пряники

Грем: Сенат надасть Трампу більше інструментів, і це будуть не лише пряники

06:51 05.06.2025
У Чорному морі – один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

У Чорному морі – один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Немає у світі таких мирних ініціатив, які б РФ не відкинула, вони повинні за це відповідати

Трамп: Я – з Україною

Трамп заявив, що під час розмови із Сі Цзіньпіном обговорював торгівлю, тем України та Ірану не торкався

Окупанти знищили будівлю Херсонської обладміністрації

Зниження мобілізаційного віку не планується - Стефанчук

ОСТАННЄ

Міністри оборони НАТО підписали декларацію про безпеку Балтійського моря

Зміни клімату Землі вчетверо збільшать імовірність військових конфліктів у світі, вважають у Єврокомісії

Про Конвенцію з прав дитини чули 35-38% українців, добре знайомі з нею лише 11% – опитування ЮНІСЕФ

Зеленський і Шмигаль обговорили рішення, які додадуть Україні стійкості

Львівський обл-ТЦК заявив, що стосовно інциденту з застосуванням "фізичного впливу" проти громадянина назначено службове розслідування

Україна має бути відбудована як майбутній член ЄС – Жовква на зустрічі з урядовим координатором Австрії

Умєров обговорив з французьким колегою виробництво дронів для ЗСУ

Свириденко обговорила з DFC представлення діяльності Інвестиційного фонду відбудови на конференції URC у Римі

Умєров обговорив з іспанською колегою спільні проєкти у сфері безпілотників

JYSK відкрив новий магазин у Житомирі та оновив об'єкт у Хмельницькому

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА