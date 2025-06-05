Інтерфакс-Україна
Події
19:23 05.06.2025

Свириденко обговорила з DFC представлення діяльності Інвестиційного фонду відбудови на конференції URC у Римі

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Свириденко обговорила з DFC представлення діяльності Інвестиційного фонду відбудови на конференції URC у Римі

Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко обговорила з керівником інвестиційного напрямку Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC) Конором Коулманом наступні кроки для роботи Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, повідомляє відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Міністерства економіки України в четвер.

"Ми високо цінуємо стратегічне партнерство з DFC. Плануємо на Ukraine Recovery Conference у Римі провести воркшоп. У пріоритеті роботи Фонду наразі проєкти в галузях критичної сировини, нафти та газу. Впевнена, що разом ми зможемо залучити інвестиції та нові технології для ефективної роботи Фонду", — зазначила Свириденко.

Під час зустрічі, яка відбулася у Вашингтоні, 4 червня, українська сторона запропонувала розширити інвестиційний мандат Фонду — зокрема, на підтримку проєктів у сфері оборонної промисловості. Американська сторона висловила відкритість до такої співпраці, з огляду на стратегічну важливість цього напрямку.

Окремий фокус перемовин — інструменти страхування військових ризиків. Сторони погодились, що це необхідна умова для залучення приватного американського бізнесу. DFC підтвердила готовність розширювати програми страхування для компаній, які працюють в Україні.

Американсько-український Інвестиційний фонд було офіційно запущено 23 травня після того, як Свириденко отримала ноту від Тимчасової повіреної у справах США в Україні Джулі Девіс. Фонд вкладатиме кошти, внесені США та Україною, у проєкти з видобутку природних ресурсів, нафту та газ, порти, а також у відповідну інфраструктуру нашої країни. Крім того, Фонд сприятиме зв’язкам українських компаній з потенційними інвесторами у ресурси, включаючи DFC. Фонд працюватиме без обмеження в часі, але кожні 10 років партнери переглядатимуть його результати.

 

Теги: #свириденко #фонд #сша

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