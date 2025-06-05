Інтерфакс-Україна
Події
18:18 05.06.2025

Сі Цзіньпін у телефонній розмові закликав Трампа відмовитися від негативних заходів щодо Китаю - ЗМІ

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Сі Цзіньпін у телефонній розмові закликав Трампа відмовитися від негативних заходів щодо Китаю - ЗМІ

Голова КНР Сі Цзіньпін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом у четвер заявив, що Вашингтон має зняти запроваджені проти Китаю обмежувальні заходи в торгівлі та інших сферах, повідомляє Bloomberg.

"Сі Цзіньпін сказав Трампу, що США мають прибрати "негативні" заходи, запроваджені щодо Китаю", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що китайський лідер і президент США домовилися якомога швидше почати новий раунд двосторонніх переговорів.

Теги: #розмова #трамп #сі_цзіньпін

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