УЧХ допомагав рятувальникам у місцях, які постраждали від атаки ворожих БпЛА по Харкову

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагав рятувальникам у місцях, які постраждали від атаки від нічної російської атаки БпЛА по Харкову.

"Цієї ночі Харків вчергове зазнав удару… Спільно з іншими рятувальними службами міста волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Харківській області працювали на місці надзвичайної ситуації. Вони проводили обстеження пошкоджених будинків та прилеглих територій, здійснили поквартирний обхід для виявлення постраждалих", - повідомив УЧХ у четвер у Фейсбуці.

Волонтери надавали першу домедичну допомогу постраждалим. На місці розгорнуто пункт допомоги УЧХ, де волонтери видавали гарячі напої, воду та психологічну підтримку.

Наразі на місці волонтери видають постраждалим гуманітарну допомогу (плівку для тимчасового перекриття розбитих вікон, брезент, гігієнічні набори, воду).

Як повідомлялось, внаслідок нічної масованої атаки ворожих БпЛА по Харкову постраждали 18 осіб, серед них четверо дітей.





