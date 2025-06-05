Інтерфакс-Україна
Події
16:40 05.06.2025

УЧХ допомагав рятувальникам у місцях, які постраждали від атаки ворожих БпЛА по Харкову

1 хв читати
УЧХ допомагав рятувальникам у місцях, які постраждали від атаки ворожих БпЛА по Харкову
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагав рятувальникам у місцях, які постраждали від атаки від нічної російської атаки БпЛА по Харкову.

"Цієї ночі Харків вчергове зазнав удару… Спільно з іншими рятувальними службами міста волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Харківській області працювали на місці надзвичайної ситуації. Вони проводили обстеження пошкоджених будинків та прилеглих територій, здійснили поквартирний обхід для виявлення постраждалих", - повідомив УЧХ у четвер у Фейсбуці.

Волонтери надавали першу домедичну допомогу постраждалим. На місці розгорнуто пункт допомоги УЧХ, де волонтери видавали гарячі напої, воду та психологічну підтримку.

Наразі на місці волонтери видають постраждалим гуманітарну допомогу (плівку для тимчасового перекриття розбитих вікон, брезент, гігієнічні набори, воду).

Як повідомлялось, внаслідок нічної масованої атаки ворожих БпЛА по Харкову постраждали 18 осіб, серед них четверо дітей.



 

Теги: #харків #тчху #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:57 05.06.2025
Кількість постраждалих у Харкові внаслідок удару російських дронів зросла до 18

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок удару російських дронів зросла до 18

04:06 05.06.2025
Кількість постраждалих у Харкові внаслідок удару російських дронів зросла до 17 - Синєгубов

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок удару російських дронів зросла до 17 - Синєгубов

02:25 05.06.2025
Вже 11 постраждалих, у тому числі дві дитини – внаслідок удару російських дронів по Харкову - Терехов

Вже 11 постраждалих, у тому числі дві дитини – внаслідок удару російських дронів по Харкову - Терехов

02:08 05.06.2025
Кількість постраждалих внаслідок атаки російських дронів у Харкові зросла до восьми - Терехов

Кількість постраждалих внаслідок атаки російських дронів у Харкові зросла до восьми - Терехов

02:00 05.06.2025
Четверо цивільних постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА по Харкову – Синєгубов

Четверо цивільних постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА по Харкову – Синєгубов

01:19 05.06.2025
Ворожі дрони влучили по житловій забудові Харкова - мер

Ворожі дрони влучили по житловій забудові Харкова - мер

00:38 05.06.2025
Окупанти вдарили по Харкову, наслідки уточнюють - Терехов

Окупанти вдарили по Харкову, наслідки уточнюють - Терехов

15:15 04.06.2025
УЧХ проводить набір груп на програму “Перезавантаження” в Івано-Франківську

УЧХ проводить набір груп на програму “Перезавантаження” в Івано-Франківську

12:09 04.06.2025
Окупанти вдарили по околиці Харкова, є постраждалий

Окупанти вдарили по околиці Харкова, є постраждалий

03:56 04.06.2025
У Харкові один постраждалий внаслідок ворожого удару - мер

У Харкові один постраждалий внаслідок ворожого удару - мер

ВАЖЛИВЕ

Окупанти знищили будівлю Херсонської обладміністрації

Зниження мобілізаційного віку не планується - Стефанчук

Київ про т.зв. день пам'яті "жертв ОУН і УПА": Полякам не слід шукати ворогів серед українців, ворог у нас один – Росія

Главі АМКУ Кириленку повідомлено про нову підозру в недекларуванні майна

Зеленський про нічні обстріли РФ: Це ще одна причина запровадити максимальні санкції

ОСТАННЄ

Умєров обговорив з норвезьким колегою спільні проєкти у сфері БПЛА

Зеленський про знищення будівлі Херсонської ОДА: Потрібна сила, щоб примусити росіян перестати руйнувати і вбивати

Мирна жителька постраждала через артобстріл Купʼянська

Трамп номінував Алексуса Гринкевича на посаду головкома сил НАТО в Європі

Уряд визнав дефіцит грошей на ЗСУ, стверджує Порошенко і закликає перенаправити на військо "кожну копійку"

Умєров назвав удари по Херсону, Прилуках і Харкову частиною щоденного терору і закликав до санкцій та ізоляції РФ

Окупанти знищили будівлю Херсонської обладміністрації

Сі Цзіньпін і Трамп провели телефонну розмову - ЗМІ

Фінляндія, Швеція, Норвегія, Литва, Естонія та Нідерланди планують спільно закупити БМП

Дохід українських видавців зріс на 31% у 2024 році - УІК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА