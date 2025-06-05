Інтерфакс-Україна
Події
14:28 05.06.2025

Спікери країн Веймарського трикутника звернулися до Сенату США ухвалити закон про посилення санкцій проти РФ - Стефанчук

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Спікери країн Веймарського трикутника звернулися до Сенату США ухвалити закон про посилення санкцій проти РФ - Стефанчук

Спікери країн Веймарського трикутника звернулися до Сенату США з проханням невідкладно ухвалити закон про посилення санкцій проти Росії, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Вчора я в режимі онлайн взяв участь в засіданні спікерів Веймарського трикутника. І вчора була дуже цінна пропозиція. Вона проголосована спікерами Сенатів Польщі, Франції та Бундесрату Німеччини й направлена до Сенату Сполучених Штатів щодо невідкладного прийняття законопроєкту про так звані пекельні санкції проти Російської Федерації", - повідомив Стефанчук на брифінгу у четвер.

Він підкреслив, що сьогодні надзвичайно важливо продовжувати колективну співпрацю на міжпарламентському рівні.

Теги: #сенат_сша #веймарський_трикутник

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