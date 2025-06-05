Спікери країн Веймарського трикутника звернулися до Сенату США ухвалити закон про посилення санкцій проти РФ - Стефанчук

Спікери країн Веймарського трикутника звернулися до Сенату США з проханням невідкладно ухвалити закон про посилення санкцій проти Росії, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Вчора я в режимі онлайн взяв участь в засіданні спікерів Веймарського трикутника. І вчора була дуже цінна пропозиція. Вона проголосована спікерами Сенатів Польщі, Франції та Бундесрату Німеччини й направлена до Сенату Сполучених Штатів щодо невідкладного прийняття законопроєкту про так звані пекельні санкції проти Російської Федерації", - повідомив Стефанчук на брифінгу у четвер.

Він підкреслив, що сьогодні надзвичайно важливо продовжувати колективну співпрацю на міжпарламентському рівні.