Сибіга передав 21 ОМБр нову партію допомоги від МЗС України

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ході робочої поїздки на Сумщину відвідав 21-шу окрему механізовану бригаду, яку системно підтримує МЗС, повідомляє пресслужба міністерства.

"Міністр передав нову партію допомоги МЗС для бригади. Загальна вартість переданої за координації глави МЗС підтримки 21 бригаді з часу її заснування складає вже близько $3,5 млн. Нині на стадії реалізації – постачання допомоги ще на близько $500 тис", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Сибіга поспілкувався з командуванням та воїнами, дізнався про актуальну ситуацію на полі бою та пріоритетні потреби. Він запевнив у подальшій мобілізації підтримки партнерів і висловив глибоку вдячність воїнам за захист суверенітету та територіальної цілісності України.

"Ваша мужність та сила сьогодні є основою нормального життя у всій Україні, гарантією збереження звичного трибу життя у Європі та загалом фундаментом європейської безпекової архітектури. Ми продовжимо працювати над досягненням справедливого миру та посиленням України", – заявив міністр.