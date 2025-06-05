У Вашингтоні Єрмак провів зустрічі для зміцнення підтримки України

Під час візиту до Вашингтона у складі української делегації на чолі з першою віцепрем’єр-міністеркою – міністеркою економіки Юлією Свириденко, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустрічі для зміцнення підтримки України.

"Зокрема, він зустрівся із заступником державного секретаря США Крістофером Ландау", - повідомляє Офіс президента України.

Співрозмовники обговорили ситуацію на фронті, необхідність посилення підтримки ППО України, зустрічі в Стамбулі, подальший перебіг перемовин, обмін полоненими, а також важливість повернення всіх заручників і дітей, яких викрала Росія.

У свою чергу, Єрмак наголосив, що Україна робить усе можливе для досягнення сталого й справедливого миру та згодна на припинення вогню, але РФ не хоче цього, тому потрібні жорсткіші санкції.

За його словами, пропозиції України відповідають баченню президента США Дональда Трампа та його адміністрації, а також підтримані європейськими партнерами.

Також відбулися зустрічі Андрія Єрмака та Юлії Свириденко зі співголовами Українського кокусу в Конгресі США Марсі Каптур, Майком Квіглі, Браяном Фіцпатріком та Джо Вілсоном, із головою Комітету із закордонних справ Палати представників Браяном Мастом.

"Під час зустрічей ішлося про те, що Україна та Сполучені Штати Америки поділяють спільні цінності, тому для України важливе збереження підтримки в американському суспільстві", - повідомляється у пресрелізі.

Під час спілкування з представниками ЗМІ в Посольстві України за підсумками візиту, Єрмак наголосив, що в РФ немає політичної волі закінчити війну.

"Не сумнівайтеся в тому, що Україна здатна перемогти. Сьогодні ми захищаємо не лише себе, а й усю Європу та вільний світ", – додав він.