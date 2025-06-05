08:18 05.06.2025
Одну людину травмовано внаслідок авіаудару по середмістю Херсона – ОВА
Одну людину травмовано внаслідок авіаційного удару ворога по Херсону, повідомила Херсонська ОВА в Телеграм.
"Зранку російська армія завдала авіаційного удару по Херсону. На цю хвилину відомо про одного постраждалого. Попередньо, 74-річний чоловік дістав вибухову травму. Бригада "швидкої" доставила потерпілого до лікарні. Нині медики проводять обстеження і надають йому медичну допомогу", - йдеться в повідомленні ОВА