Одну людину травмовано внаслідок авіаудару по середмістю Херсона – ОВА

Одну людину травмовано внаслідок авіаційного удару ворога по Херсону, повідомила Херсонська ОВА в Телеграм.

"Зранку російська армія завдала авіаційного удару по Херсону. На цю хвилину відомо про одного постраждалого. Попередньо, 74-річний чоловік дістав вибухову травму. Бригада "швидкої" доставила потерпілого до лікарні. Нині медики проводять обстеження і надають йому медичну допомогу", - йдеться в повідомленні ОВА