Інтерфакс-Україна
Події
22:38 04.06.2025

Папа Лев XIV розмовляв телефоном з Путіним – прес-служба Ватикану

1 хв читати

Телефонна розмова між Папою Левом XIV та очільником РФ Володимиром Путіним відбулася у середу 4 червня 2025 р., після обіду, повідомляє портал Vatican News, посилаючись на інформацію від речника Святого Престолу Маттео Бруні.

"У повідомленні ватиканської пресслужби зазначається, що під час розмови, окрім питань, що становлять взаємний інтерес, особлива увага була приділена ситуації в Україні та темі миру. Папа закликав Росію зробити жест, що сприятиме миру. Він також підкреслив важливість діалогу для налагодження позитивних контактів між сторонами та пошуку шляхів вирішення конфлікту", - цитує прес-реліз Ватикану Vatican News.

"Було обговорено гуманітарну ситуацію, необхідність сприяння допомозі там, де це необхідно, постійні зусилля щодо обміну полоненими та цінність праці, яку в цьому сенсі виконує кардинал Маттео Дзуппі", - додано в повідомленні.

Джерело: https://www.vaticannews.va/uk/pope/news/2025-06/papa-rozmova-z-putinom.html

Теги: #розмова #путін #папа #рф #ватикан

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:04 04.06.2025
Зеленський: Путін відчуває безкарність і готує ще якісь "відповіді"

Зеленський: Путін відчуває безкарність і готує ще якісь "відповіді"

21:18 04.06.2025
Зеленський і президент Фінляндії обговорили дипломатичні можливості

Зеленський і президент Фінляндії обговорили дипломатичні можливості

21:03 04.06.2025
Замість спаленої техніки росіяни завозять на аеродроми цілі літаки, щоб на супутникових знімках не було видно вражених бортів - джерела

Замість спаленої техніки росіяни завозять на аеродроми цілі літаки, щоб на супутникових знімках не було видно вражених бортів - джерела

20:43 04.06.2025
Потрібно повністю перекрити Росії доступ до ресурсів для ведення війни - Єрмак

Потрібно повністю перекрити Росії доступ до ресурсів для ведення війни - Єрмак

20:01 04.06.2025
Трамп поговорив з Путіним, назвав розмову "хорошою, але не такою, що призведе до негайного миру

Трамп поговорив з Путіним, назвав розмову "хорошою, але не такою, що призведе до негайного миру

15:22 04.06.2025
Головна надія РФ на перемогу полягає в тому, щоб США припинили допомогу Україні - CSIS

Головна надія РФ на перемогу полягає в тому, щоб США припинили допомогу Україні - CSIS

23:43 30.05.2025
Трамп розчарований діями Путіна та назвав Зеленського "впертим"

Трамп розчарований діями Путіна та назвав Зеленського "впертим"

22:36 30.05.2025
Зеленський та Ердоган обговорили першу та наступну зустрічі делегацій в Стамбулі

Зеленський та Ердоган обговорили першу та наступну зустрічі делегацій в Стамбулі

21:21 30.05.2025
Зеленський анонсував розмову з Ердоганом

Зеленський анонсував розмову з Ердоганом

20:19 30.05.2025
Сенатор Грем: Трамп дуже розчарований Путіним

Сенатор Грем: Трамп дуже розчарований Путіним

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: готуємо рішення на підтримку спільних оборонних виробництв із партнерами

Потрібно повністю перекрити Росії доступ до ресурсів для ведення війни - Єрмак

Трамп поговорив з Путіним, назвав розмову "хорошою, але не такою, що призведе до негайного миру

Умєров після "Рамштайну" оголосив про нову ініціативу щодо інвестування у виробництво зброї

Посольство США попереджає про загрозу масованих повітряних атак на територію України

ОСТАННЄ

З початку доби Сили оборони відбили 115 ворожих атак - Генштаб

Вся команда сьогодні провела дуже конструктивний брифінг для сенаторів у Вашингтоні – Єрмак

США не надаватимуть повітряну підтримку європейським силам, які гарантуватимуть безпеку в повоєнній Україні – ЗМІ

Трамп перепостив заклик колумніста WP прийняти закон про руйнівні санкції на РФ як важіль впливу на Путіна

Міноборони не планує продовжувати термін повторної ВЛК для обмежено придатних

Зеленський: готуємо рішення на підтримку спільних оборонних виробництв із партнерами

Україна була обрана членом ЕКОСОР на 2026-2028 роки – МЗС

Міністр оборони Німеччини не підтвердив інформацію про начебто знищення IRIS-T в Україні

Швеція приєднується до Коаліції з РЕБ та стане її співголовою

Умєров за результатами зустрічі "Рамштайну": У 2025 році безпекова допомога перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА