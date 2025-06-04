Україна була обрана членом ЕКОСОР на 2026-2028 роки – МЗС

Україна щойно була обрана в першому турі леном Економічної і соціальної ради ООН (ЕКОСОР) на 2026-2028 роки, повідомляє Міністерство закордонних справ України в телеграм-каналі.

"Це значне досягнення, заради якого ми невтомно працювали протягом тривалого часу. Ми вдячні за довіру та підтримку. Для України велика честь приєднатися до одного з головних органів ООН, який сприяє глобальному співробітництву у сфері розвитку, прав людини та гуманітарного реагування. Ці напрямки відповідають цілям та принципам Статуту ООН", - зазначив голова МЗС Андрій Сибіга.

Він наголосив, що Україна активно, конструктивно та в дусі партнерства долучатиметься до досягнення Цілей сталого розвитку, сприятиме зміцненню солідарності та побудові більш інклюзивного, справедливого та стійкого світу для всіх.

"Вітаємо всі обрані держави-члени, які стоять на сторожі Статуту ООН та відкидають будь-які спроби підірвати міжнародне право. Ми сподіваємося на тісну співпрацю задля захисту спільних цінностей і досягнення відчутного прогресу", - резюмував Сибіга.