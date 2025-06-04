Інтерфакс-Україна
Події
20:35 04.06.2025

Умєров за результатами зустрічі "Рамштайну": У 2025 році безпекова допомога перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни

2 хв читати
Умєров за результатами зустрічі "Рамштайну": У 2025 році безпекова допомога перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни
Фото: https://www.facebook.com/

Рустем Умєров за результатами 28-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заявив про заплановане збільшення безпекової допомоги Україні.

"Маємо значні результати – у 2025 році безпекова допомога перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни. За підсумками зустрічі наші партнери оголосили про нові пакети допомоги та важливі кроки підтримки", - написав Умєров у Facebook.

Так, Велика Британія оголосила рекордну допомогу на постачання дронів – 350 млн фунтів, що дозволить передати Україні 100 000 дронів у 2025 році. Загалом, у 2025 році британська військова підтримка становить 4,5 млрд фунтів, з яких 247 млн фунтів буде спрямовано на підготовку Збройних сил України.

Німеччина схвалила новий пакет військової допомоги на 5 млрд євро. Бундестаг уже затвердив це рішення. До пакета входить фінансування далекобійного озброєння, яке буде вироблятися в Україні та передача систем ППО, зброї і боєприпасів.

Нідерланди надають пакет допомоги вартістю 400 млн євро, до якого входять протимінний корабель, катери та морські дрони.

Бельгія оголосила довгострокову ініціативу із щорічної допомоги Україні в розмірі 1 млрд євро до 2029 року, а також про передачу протимінного корабля.

Норвегія виділяє $700 млн на дрони, з фокусом на підтримку українського оборонно-промислового комплексу, а також $50 млн до фонду NSATU Trust Fund.

Канада надасть $45 млн на дрони, засоби РЕБ, IT-рішення, а також броньовані машини Coyote та Bison.

Швеція виділить 440 млн євро на міжнародні програми із закупівлі артилерійських боєприпасів, дронів та іншого озброєння для України.

"Я вдячний усім країнам, які продовжують підтримувати Україну. Дякую моїм дуже добрим друзям, міністру Гілі та міністру Пісторіусу, за організацію цієї зустрічі. Мир в Україні має бути справедливим, тривалим і захищеним міжнародною єдністю. Разом ми працюємо над досягненням цього", - резюмував Умєров.

 

Теги: #допомога #рамштайн #результати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:43 04.06.2025
Умєров після "Рамштайну" оголосив про нову ініціативу щодо інвестування у виробництво зброї

Умєров після "Рамштайну" оголосив про нову ініціативу щодо інвестування у виробництво зброї

18:50 04.06.2025
Попри "політичну кризу", уряд Нідерландів продовжуватиме підтримувати Україну - міністр оборони

Попри "політичну кризу", уряд Нідерландів продовжуватиме підтримувати Україну - міністр оборони

18:35 04.06.2025
Нідерланди нададуть Україні новий пакет допомоги на EUR400 млн у сфері морської безпеки

Нідерланди нададуть Україні новий пакет допомоги на EUR400 млн у сфері морської безпеки

17:12 04.06.2025
Міністр оборони Великої Британії на "Рамштайні": масований темп обстрілів РФ по Україні може тривати протягом 2025р, ми повинні активізуватися

Міністр оборони Великої Британії на "Рамштайні": масований темп обстрілів РФ по Україні може тривати протягом 2025р, ми повинні активізуватися

12:41 04.06.2025
Варшава надала Києву підтримку на 5 млрд євро - глава польської спецслужби

Варшава надала Києву підтримку на 5 млрд євро - глава польської спецслужби

06:27 04.06.2025
Велика Британія обіцяє поставити 100 тисяч дронів до України до квітня 2026 року – ЗМІ

Велика Британія обіцяє поставити 100 тисяч дронів до України до квітня 2026 року – ЗМІ

20:41 03.06.2025
Країни НАТО враховуватимуть військову допомогу Україні при розрахунку показника витрат на оборону у розмірі 5%

Країни НАТО враховуватимуть військову допомогу Україні при розрахунку показника витрат на оборону у розмірі 5%

19:46 02.06.2025
Речник МЗС про переговори у Стамбулі: Обмежений позитив є, але для конструктивної роботи необхідно посилювати тиск на Росію

Речник МЗС про переговори у Стамбулі: Обмежений позитив є, але для конструктивної роботи необхідно посилювати тиск на Росію

03:27 02.06.2025
Кароль Навроцький раптово вийшов уперед на президентських виборах у Польщі

Кароль Навроцький раптово вийшов уперед на президентських виборах у Польщі

20:18 27.05.2025
Порошенко передав українським військовим на Сумщині дрони та техніку для оборони

Порошенко передав українським військовим на Сумщині дрони та техніку для оборони

ВАЖЛИВЕ

Потрібно повністю перекрити Росії доступ до ресурсів для ведення війни - Єрмак

Трамп поговорив з Путіним, назвав розмову "хорошою, але не такою, що призведе до негайного миру

Умєров після "Рамштайну" оголосив про нову ініціативу щодо інвестування у виробництво зброї

Посольство США попереджає про загрозу масованих повітряних атак на територію України

Єрмак після зустрічі з Рубіо: Домовились координувати подальші дії

ОСТАННЄ

Потрібно повністю перекрити Росії доступ до ресурсів для ведення війни - Єрмак

Міністр оборони Великої Британії про спецоперацію СБУ "Павутина": Знімаю капелюха

Триває візит української делегації до Вашингтону– Жовква

Суд заочно виніс вирок зраднику Шарію та присудив йому 15 років ув'язнення

Умєров підтвердив, що Україна мала проблеми з закупівлею китайських Mavic і зараз "заповнює прогалину" українською продукцією

Трамп поговорив з Путіним, назвав розмову "хорошою, але не такою, що призведе до негайного миру

US Embassy warns of risk of significant air attacks on Ukrainian territory

Паліса закликав сенаторів США підтримати закон Грема про посилення антиросійських санкцій

Посольство США попереджає про загрозу масованих повітряних атак на територію України

Швеція відправлятиме своїх ув'язнених до Естонії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА