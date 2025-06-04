Умєров за результатами зустрічі "Рамштайну": У 2025 році безпекова допомога перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни

Фото: https://www.facebook.com/

Рустем Умєров за результатами 28-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заявив про заплановане збільшення безпекової допомоги Україні.

"Маємо значні результати – у 2025 році безпекова допомога перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни. За підсумками зустрічі наші партнери оголосили про нові пакети допомоги та важливі кроки підтримки", - написав Умєров у Facebook.

Так, Велика Британія оголосила рекордну допомогу на постачання дронів – 350 млн фунтів, що дозволить передати Україні 100 000 дронів у 2025 році. Загалом, у 2025 році британська військова підтримка становить 4,5 млрд фунтів, з яких 247 млн фунтів буде спрямовано на підготовку Збройних сил України.

Німеччина схвалила новий пакет військової допомоги на 5 млрд євро. Бундестаг уже затвердив це рішення. До пакета входить фінансування далекобійного озброєння, яке буде вироблятися в Україні та передача систем ППО, зброї і боєприпасів.

Нідерланди надають пакет допомоги вартістю 400 млн євро, до якого входять протимінний корабель, катери та морські дрони.

Бельгія оголосила довгострокову ініціативу із щорічної допомоги Україні в розмірі 1 млрд євро до 2029 року, а також про передачу протимінного корабля.

Норвегія виділяє $700 млн на дрони, з фокусом на підтримку українського оборонно-промислового комплексу, а також $50 млн до фонду NSATU Trust Fund.

Канада надасть $45 млн на дрони, засоби РЕБ, IT-рішення, а також броньовані машини Coyote та Bison.

Швеція виділить 440 млн євро на міжнародні програми із закупівлі артилерійських боєприпасів, дронів та іншого озброєння для України.

"Я вдячний усім країнам, які продовжують підтримувати Україну. Дякую моїм дуже добрим друзям, міністру Гілі та міністру Пісторіусу, за організацію цієї зустрічі. Мир в Україні має бути справедливим, тривалим і захищеним міжнародною єдністю. Разом ми працюємо над досягненням цього", - резюмував Умєров.