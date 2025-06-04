Інтерфакс-Україна
Події
20:01 04.06.2025

Трамп поговорив з Путіним, назвав розмову "хорошою, але не такою, що призведе до негайного миру

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Трамп поговорив з Путіним, назвав розмову "хорошою, але не такою, що призведе до негайного миру

 Президент США Дональд Трамп в середу, 4 червня, провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Про це Трамп повідомив в соцмережі Truth Social, зазначивши, що обговорював з російським лідером у тому числі українську атаку на російські аеродроми.

"Я щойно закінчив телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Розмова тривала приблизно одну годину і 15 хвилин. Ми обговорили напад України на російські літаки, що стояли на аеродромах, а також різні інші атаки, які відбуваються з обох сторін. Це була хороша розмова, але не та розмова, яка призведе до негайного миру. Президент Путін сказав, і дуже рішуче, що йому доведеться відповісти на нещодавню атаку на аеродроми", - написав Трамп за результатами розмови.

Сторони також обговорили ситуацію з Іраном і той факт, що час для рішення Ірану щодо ядерної зброї спливає.

"Я заявив президенту Путіну, що Іран не може мати ядерну зброю, і я вважаю, що в цьому питанні ми дійшли згоди. Президент Путін запропонував, що він візьме участь у переговорах з Іраном і що він, можливо, міг би бути корисним для швидкого завершення цих переговорів. На мою думку, Іран не поспішає з прийняттям рішення з цього дуже важливого питання, і нам потрібна остаточна відповідь у дуже стислі терміни", - додав Трамп.

Теги: #президенти #розмова #росія #сша

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