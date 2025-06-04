Інтерфакс-Україна
Події
18:31 04.06.2025

МЗС Польщі: Україна приїхала до Стамбула задля миру, Росія - диктувати капітуляцію

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МЗС Польщі: Україна приїхала до Стамбула задля миру, Росія - диктувати капітуляцію
Фото: https://www.facebook.com/radeksikorski/photos_by

Росія продовжує насміхатися з мирних зусиль президента США Дональда Трампа, необхідно "дати шанс" санкціям, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після умов Кремля, представлених у Стамбулі.

"На думку Польщі, Україна приїхала до Стамбула, щоб домагатися миру. Росія прийшла, щоб диктувати капітуляцію. Пан Медведєв визнав, що метою Росії є виграш часу та повна перемога. Росія продовжує насміхатися з мирних зусиль президента Трампа. Даймо шанс санкціям. Ми вітаємо ініціативи Конгресу США та сподіваємося, що вони приведуть до міцного миру на основі Статуту ООН, - написав він у соцмережі Х.

Теги: #сікорський #стамбул

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