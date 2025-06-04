Інтерфакс-Україна
Події
17:55 04.06.2025

Рада штабу реалізації стамбульських домовленостей обговорила питання обміну полоненими і повернення тіл загиблих – Міноборони

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Робоча нарада Ради штабу щодо реалізації домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі, відбулася у середу під головуванням голови Координаційного штабу Кирила Буданова, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства оборони України.

"Обговорили початок реалізації формули обміну "всіх на всіх" для визначених категорій військовослужбовців. Визначили конкретні кроки для повернення важкохворих, тяжко поранених бійців, а також молодих військових віком до 25 років, які перебувають у ворожому полоні. Окрему увагу приділили питанню репатріації тіл полеглих воїнів, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях або в Росії", - повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

За його словами, усі задіяні структури отримали чіткі завдання. "Налагоджено комунікацію з російською стороною щодо етапів реалізації домовленостей. Їх виконання — ключовий тест на щирість намірів продовжувати перемовини й наближати припинення бойових дій", - відзначив міністр.

Умєров відзначив, що повернення додому всіх українців, які потрапили у полон, є питанням державної відповідальності та національної гідності.

Теги: #міноборони #обмін_полоненими #буданов

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