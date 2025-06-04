Зеленський та Мерц обговорили безпекові питання та підсумки зустрічі у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський та федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скоординували дії щодо реалізації домовленостей, досягнутих у ході візиту українського лідера до Берліну та обговорили посилення тиску на РФ, зокрема шляхом введення нових санкцій.

"Говорив із федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Обговорили підсумки мого візиту до Берліна та реалізацію всіх наших домовленостей. Є багато речей, над якими наші команди вже активно працюють", - написав Зеленський у телеграм у середу.

За його словами, під час розмови очільник держави поінформував співрозмовника про другу зустріч у Стамбулі та її єдиний важливий результат – обмін полоненими. "Хоча українська делегація наполягала також на встановленні безумовного припинення вогню, поверненні дітей та зустрічі на найвищому рівні", - зазначив Зеленський.

Він також наголосив, "очевидно, що Росія не хоче закінчувати цю війну, і так само очевидно, що повинні бути сильні санкції у відповідь на таке відверте знущання з усіх дипломатичних зусиль".

"Дякую за підтримку", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, президент України 28 травня у Берліні провів зустрічі з Мерцом, президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та головою Бундестагу Юлією Кльокнер. Під час його візиту Німеччина пообіцяла нову військову допомогу Україні на EUR5 млрд. Зокрема, підписано контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T і ракет до них. Загальна вартість контракту – EUR2,2 млрд.