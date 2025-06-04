Українські дрони в травні вразили та знищили понад 89 тисяч ворожих цілей - Сирський

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про враження і знищення українськими дронами понад 89 тисяч цілей російських окупантів впродовж травня поточного року.

"Лише у травні безпілотники різних типів уразили й знищили понад 89 тисяч ворожих цілей. Нарощуємо кількість уражень окупантів за допомогою дронів та працюємо над збільшенням ефективності застосування", - написав Сирський в Телеграм у середу.