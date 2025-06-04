Інтерфакс-Україна
Події
17:07 04.06.2025

Українські дрони в травні вразили та знищили понад 89 тисяч ворожих цілей - Сирський

1 хв читати
Українські дрони в травні вразили та знищили понад 89 тисяч ворожих цілей - Сирський
Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про враження і знищення українськими дронами понад 89 тисяч цілей російських окупантів впродовж травня поточного року.

"Лише у травні безпілотники різних типів уразили й знищили понад 89 тисяч ворожих цілей. Нарощуємо кількість уражень окупантів за допомогою дронів та працюємо над збільшенням ефективності застосування", - написав Сирський в Телеграм у середу.

Теги: #дрони #сирський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:31 04.06.2025
Умєров подякував Великій Британії за інвестиції в GBP350 млн на 100 тис дронів

Умєров подякував Великій Британії за інвестиції в GBP350 млн на 100 тис дронів

18:10 03.06.2025
Загальні втрати ворога від початку цього року сягнули 200 тисяч осіб - Сирський

Загальні втрати ворога від початку цього року сягнули 200 тисяч осіб - Сирський

09:35 03.06.2025
Сили оборони знешкодили вночі 75 з 112 ворожих дронів, в 11 місцях зафіксовані влучання

Сили оборони знешкодили вночі 75 з 112 ворожих дронів, в 11 місцях зафіксовані влучання

14:33 31.05.2025
Сирський провів підсумкову нараду за результатами діяльності ЗСУ у травні

Сирський провів підсумкову нараду за результатами діяльності ЗСУ у травні

18:13 30.05.2025
Внаслідок масованого удару російських БпЛА по Харкову постраждала співробітниця КП - Терехов

Внаслідок масованого удару російських БпЛА по Харкову постраждала співробітниця КП - Терехов

17:33 30.05.2025
Головком ЗСУ Сирський доручив розслідувати напад на ТЦК у Кам'янці-Подільському

Головком ЗСУ Сирський доручив розслідувати напад на ТЦК у Кам'янці-Подільському

13:12 29.05.2025
АОЗ запускає нову модель закупівель дронів для ЗСУ

АОЗ запускає нову модель закупівель дронів для ЗСУ

17:51 28.05.2025
Комісія ООН: удари дронів РФ по цивільному населенню в Херсонській області кваліфікуються як злочини проти людяності

Комісія ООН: удари дронів РФ по цивільному населенню в Херсонській області кваліфікуються як злочини проти людяності

15:18 28.05.2025
Дрони СБУ уразили за Москвою стратегічне підприємство "Радуга", яке виготовляє крилаті ракети

Дрони СБУ уразили за Москвою стратегічне підприємство "Радуга", яке виготовляє крилаті ракети

11:11 28.05.2025
ЗСУ посилять підготовку інструкторів із застосування дронів та наземних роботизованих комплексів – Сирський

ЗСУ посилять підготовку інструкторів із застосування дронів та наземних роботизованих комплексів – Сирський

ВАЖЛИВЕ

Необхідно збільшити обсяг проєктів з партнерами щодо виробництва зброї в Україні на 50% - Зеленський

Зеленський на зустрічі у форматі "Рамштайн" закликав партнерів продовжувати зміцнювати українську ППО

Зеленський про так званий "меморандум" РФ: це ультиматум

Розпочалося 28-е засідання у форматі "Рамштайн", Зеленський доєднався онлайн

Україна пропонує РФ припинення вогню до зустрічі лідерів - Зеленський

ОСТАННЄ

Точицький не має наміру звільняти гендиректора "Софії Київської" Куковальську

Кабмін схвалив концепцію Державної програми сприяння вивченню та застосуванню англійської мови в Україні на 2026-2030рр

Міністр оборони Великої Британії на "Рамштайні": масований темп обстрілів РФ по Україні може тривати протягом 2025р, ми повинні активізуватися

Необхідно збільшити обсяг проєктів з партнерами щодо виробництва зброї в Україні на 50% - Зеленський

СБУ показала унікальні кадри спецоперації "Павутина", у результаті якої уражено 41 військовий літак стратегічної авіації РФ

Зеленський на зустрічі у форматі "Рамштайн" закликав партнерів продовжувати зміцнювати українську ППО

Зеленський про так званий "меморандум" РФ: це ультиматум

Генштаб ЗСУ: Найбільша активність окупантів зберігається на покровському та лиманському напрямках

Рада планує зобов'язати студентів-медиків проходити військову підготовку - законопроєкт

Розпочалося 28-е засідання у форматі "Рамштайн", Зеленський доєднався онлайн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА