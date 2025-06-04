Інтерфакс-Україна
Події
16:38 04.06.2025

Зеленський про так званий "меморандум" РФ: це ультиматум

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Зеленський про так званий "меморандум" РФ: це ультиматум
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Так званий "меморандум" РФ щодо припинення вогню є ультиматумом російської сторони до України, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Тобто це не меморандум про порозуміння. Принаймні меморандум про порозуміння - це повинні бути дві сторони, а не одна просто сторона, яка вимагає чогось. Тому відповідно меморандумом це назвати не можна, тобто це є все-таки ультиматум російської сторони до нас", - сказав Зеленський під час брифінгу у середу.

За словами президента, перша зустріч в Стамбулі не відрізняється від другої, оскільки росіяни продовжують представляти на папері свої вимоги в ультимативній формі, виконання яких завідомо неможливо, насамперед, територіальні претензії.

"Перший пункт (так званого "меморандуму" про територіальні претензії РФ до України – ІФ-У) - максимально ультимативний, точно суперечить статуту ООН, суперечить здоровому глузду, супуречить Конституції України. Вони, до речі, про це знають. Це одразу така вимога найбільшої нагороди для Путіна за цю війну… Путін сказав Трампу, що буде doable (пункти так званого "меморандуму" – ІФ-У). Тобто всі вони розуміють, що це точно не doable (нездійсненні – англ.). Навіть якщо вони це хочуть, це не doable", - сказав Зеленський.

Щодо вимог РФ позаблокового статусу та нейтралітету України, то президент нагадав, що "у 2014 році, коли Путін захопив Крим і частину Донбасу, Україна мала визначений законом позаблоковий статус". "І тому це також не doable, і це супуречить логіці. Тобто вони нас захопили, почали захоплення в момент, коли у нас був позаблоковий статус. Знов таки, нема про що говорити", - зазначив він.

Стосовно вступу до НАТО, за словами Зеленського, "це питання залежить від союзників".

Вимогу припинення дії і відмови на заключення Україною в майбутньому міжнародних договорів він назвав "обмеженням суверенітету" і зазначив, що це є порушенням Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року.

"І ще раз підкреслюю, що документ готують або готували люди не того рівня. Ще раз підкреслюємо, що команда, яка з російської сторони проводить діалог з українською, є не того рівня", - додав Зеленський.

Теги: #меморандум_рф #зеленський

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