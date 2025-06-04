Інтерфакс-Україна
Події
15:38 04.06.2025

РФ завдала ракетного удару по навчальному підрозділу на Полтавщині, є поранені – Сухопутні війська

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У середу, 4 червня, ворог завдав ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів на Полтавщині - є поранені, повідомляє командування Сухопутних військ ЗСУ.

"Завдяки своєчасно вжитим та ретельно продуманим заходам безпеки, розробленим для захисту життя і здоров’я військовослужбовців в умовах постійної загрози ракетних та повітряних атак з боку агресора на тилові райони, вдалося уникнути найгіршого. Комплекс превентивних дій, включаючи розосередження особового складу, використання укриттів та дотримання протоколів безпеки під час повітряної тривоги, дозволив зберегти життя військовослужбовців, які на момент удару перебували на полігоні, виконуючи навчальні завдання", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

"На жаль, є поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована медична допомога у спеціалізованих медичних закладах. Лікарі роблять усе можливе для їхнього якнайшвидшого одужання", - зазначається у повідомленні.

Для детального з’ясування всіх обставин події та оцінки завданої шкоди створено спеціальну комісію. Результати розслідування будуть оприлюднені після завершення її роботи.

Теги: #ракетний_удар #полтавщина #сухопутні_війська

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