Інтерфакс-Україна
Події
15:26 04.06.2025

Стефанішина подякувала Зеленському і Шмигалю за довіру з нагоди п'ятої річниці свого призначення

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Стефанішина подякувала Зеленському і Шмигалю за довіру з нагоди п'ятої річниці свого призначення

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина з нагоди п'ятої річниця свого призначення на посаду подякувала за довіру президенту Володимиру Зеленському і прем’єр-міністру Денису Шмигалю.

"Сьогодні особливий день для роздумів. П'ять років тому парламент підтримав моє призначення на посаду віцепрем’єр-міністра для координації реалізації стратегічного курсу України на набуття членства в ЄС та НАТО. Цей мандат був підтверджений у вересні минулого року, коли я обійняла посаду міністра юстиції. Вдячна за довіру президенту України Володимир Зеленський. У найскладніші моменти саме підтримка і віра президента допомагала не здаватися і боротися до кінця за ключові для України рішення", - написала Стефанішина в мережі Facebook.

Також вона подякувала за пʼять насичених років спільної роботи з урядом прем’єр-міністру Денису Шмигалю.

"Що далі? Далі — сильніша Україна в сильнішій Європі. Дякую кожному, хто тримає фронт, рухає системні трансформації, адвокатує за Україну за кордоном. У своїй щоденній роботі завжди відчувала цю потужну підтримку, і це безцінно. Попереду ще багато роботи, але ми вже довели: неможливе стає можливим, коли за це бореться ціла країна", - додала вона.

Як повідомлялося, 4 червня 2020 року Верховна Рада  проголосувала за призначення Стефанішиної віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Теги: #шмигаль #стефанішина #зеленський

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