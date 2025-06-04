Глава польської спецслужби: Якщо США не продовжать військову допомогу, це створить проблему з ефективною підтримкою України

Фото: BBN

Воєнпром країн Євросоюзу не володіє достатніми потужностями для виробництва необхідного для власних потреб і поставок Україні обсягу боєприпасів, заявив виданню Rzeczpospolita глава Бюро національної безпеки (BBN) Польщі Даріуш Луковський.

"Якщо американці не продовжать військову допомогу, це створить проблему з ефективною підтримкою України в довгостроковій перспективі. Євросоюз має взяти на себе велике навантаження. Але реалістично дивлячись на промислові можливості, ми бачимо, що, незважаючи на безліч запущених програм зі створення нових можливостей, як-от програма SAFE або ReARM Europe, для досягнення очікуваних ефектів потрібен час", - сказав глава BBN.

Він підкреслив, що "країни Євросоюзу не виробляють боєприпаси в таких кількостях, як Росія, яка має тут гігантську перевагу".

"Я очікую, що американці продовжать свою підтримку, і в мене є відчуття, що в адміністрації Трампа зростає розуміння важливості допомоги", - вважає Луковський. Глава польської спецслужби додав: "Ми наближаємося до критичної точки і, якоюсь мірою, до вирішального моменту у війні".