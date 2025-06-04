Рада планує дозволити особам від 60 років проходження військової служби за контрактом

Фото: Генштаб ЗСУ

Верховна Рада планує дозволити проходження військової служби за контрактом особам віком від 60 років за їх бажанням.

За законопроєкт № 13229 про внесення змін до закону "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі у першому читанні проголосували 297 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту у середу.

Законопроєкт передбачає, що в період дії воєнного стану, за письмовою згодою командира військової частини, на військову службу за контрактом можуть бути прийняті особи віком від 60 років, що визнані військоволікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження служби. Такі особи можуть обіймати посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу (за умови, що ці особи були звільнені з військової служби після 01 січня 2015 року). Згідно із законом строк контракту — один рік із можливістю укладення нових контрактів за передбаченою процедурою - письмова згода командира військової частини.

Онлайн-трансляцію засідання Верховної Ради веде в соціальних мережах народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").