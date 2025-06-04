Інтерфакс-Україна
Події
09:18 04.06.2025

Міносвіти і МЗС Франції домовилися про підтримку викладання французької мови в Україні

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Міносвіти і МЗС Франції домовилися про підтримку викладання французької мови в Україні

Міністерство освіти і науки України і Міністерство Європи і закордонних справ Французької Республіки підписали адміністративну угоду про підтримку викладання французької мови в Україні. 

Згідно з повідомленням Міносвіти, угода сприятиме розвитку та розширенню таких напрямів двостороннього партнерства:

  • розвиток викладання й вивчення французької мови у закладах загальної середньої та вищої освіти України;
  • запровадження сертифіката LabelFrancEducation як інструмента визнання досягнень у сфері двомовної освіти французькою мовою;
  • підтримка професійного розвитку українських учителів французької мови — через стажування та навчальні курси;
  • сприяння функціонуванню Французького ліцею імені Анни Київської;
  • формування та функціонування "Мережі досконалості" в Україні.

Очікується, що реалізація адміністративної угоди матиме позитивний вплив для учасників освітнього процесу, а також сприятиме розширенню двостороннього партнерства в галузі освіти між Україною і Францією.

Теги: #україна #французька_мова #франція

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