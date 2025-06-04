09:18 04.06.2025
Міносвіти і МЗС Франції домовилися про підтримку викладання французької мови в Україні
Міністерство освіти і науки України і Міністерство Європи і закордонних справ Французької Республіки підписали адміністративну угоду про підтримку викладання французької мови в Україні.
Згідно з повідомленням Міносвіти, угода сприятиме розвитку та розширенню таких напрямів двостороннього партнерства:
- розвиток викладання й вивчення французької мови у закладах загальної середньої та вищої освіти України;
- запровадження сертифіката LabelFrancEducation як інструмента визнання досягнень у сфері двомовної освіти французькою мовою;
- підтримка професійного розвитку українських учителів французької мови — через стажування та навчальні курси;
- сприяння функціонуванню Французького ліцею імені Анни Київської;
- формування та функціонування "Мережі досконалості" в Україні.
Очікується, що реалізація адміністративної угоди матиме позитивний вплив для учасників освітнього процесу, а також сприятиме розширенню двостороннього партнерства в галузі освіти між Україною і Францією.