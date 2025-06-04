Міносвіти і МЗС Франції домовилися про підтримку викладання французької мови в Україні

Міністерство освіти і науки України і Міністерство Європи і закордонних справ Французької Республіки підписали адміністративну угоду про підтримку викладання французької мови в Україні.

Згідно з повідомленням Міносвіти, угода сприятиме розвитку та розширенню таких напрямів двостороннього партнерства:

розвиток викладання й вивчення французької мови у закладах загальної середньої та вищої освіти України;

запровадження сертифіката LabelFrancEducation як інструмента визнання досягнень у сфері двомовної освіти французькою мовою;

підтримка професійного розвитку українських учителів французької мови — через стажування та навчальні курси;

сприяння функціонуванню Французького ліцею імені Анни Київської;

формування та функціонування "Мережі досконалості" в Україні.

Очікується, що реалізація адміністративної угоди матиме позитивний вплив для учасників освітнього процесу, а також сприятиме розширенню двостороннього партнерства в галузі освіти між Україною і Францією.