Ворог уночі атакував Сумщину – ОВА

Фото: Сумська ОВА

Уночі ворог атакував Лебединську громаду Сумської області, є влучання 12-ма БпЛА, повідомляється в Телеграм-каналі Сумської обласної військової адміністрації в середу.

Безпілотники влучили по підприємству у селі громади. Внаслідок ударів сталася пожежа. Це був завод із виробництва біоетанолу. Пошкоджені цистерни, стався розлив патоки. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Окрім приміщень підприємства, пошкоджено близько 10 приватних будинків. Фахівці оцінюють екологічні наслідки. Остаточні масштаби руйнувань уточнюються.