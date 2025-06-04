Впродовж доби зафіксовано 178 бойових зіткнень

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Протягом минулої доби зафіксовано 178 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у телеграм-каналі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних і 77 авіаційних ударів, застосував чотири ракети й 101 керовану бомбу. Крім цього, здійснив 6111 обстрілів, з них 90 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3669 дронів-камікадзе", - йдеться в повідомленні.