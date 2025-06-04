Начальник Сумської ОВА провів засідання Ради оборони області

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров провів засідання Ради оборони області, де обговорили ситуацію на кордоні та в громадах, а також визначили першочергові завдання для посилення оборони.

"Ситуація в прикордонні Сумщини залишається складною, динамічною, але контрольованою. Найінтенсивніші бойові дії – в районах Юнаківської та Хотінської громад, де ворог намагається діяти малими групами й закріпитися. Цивільне населення з цих територій давно евакуйоване. Наші підрозділи тримають рубежі, зриваючи всі спроби просування росіян", - написав Григоров в телеграм-каналі у вівторок.

Він зазначив, що армія РФ веде постійні обстріли прикордонних сіл, б’є по житлових будинках, господарствах, об’єктах цивільної інфраструктури навіть у тилових громадах. Для захисту мирного населення триває евакуація. За останню добу евакуювалися 113 мешканців із Сумського та Шосткинського районів.

Григоров наголосив, що за останні два тижні росіяни скинули по Сумщині майже 200 керованих авіабомб (КАБів).

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/36017