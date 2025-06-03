Шмигаль: Франція надасть EUR200 млн для підтримки проєктів з відбудови та інтеграції з європейським ринком

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з прем’єр-міністром Франції Франсуа Байру в Парижі, досягли домовленості про надання Україні додаткових EUR200 млн для підтримки проєктів з відбудови та інтеграції з європейським ринком.

"Домовилися про проведення спільного засідання наших урядів. Готуємо важливі угоди щодо співпраці у сфері оборонно-промислового комплексу, критичної сировини та в стратегічних галузях. Ми зацікавлені розвивати наше оборонне партнерство, створювати спільні підприємства. Зосередилися також на питанні торгівлі", - написав Шмигаль в телеграм-каналі у вівторок.

Крім того, французький Уряд підтвердив надання гарантій у формі експортного кредитного страхування на суму 1,5 млрд євро, повідомляє прем'єр-міністр.

Шмигаль зазначив, що Франція залишається нашим надійним стратегічним партнером. Зокрема, від початку повномасштабної війни Україна отримала EUR2 млрд тільки прямої бюджетної допомоги. А також значну підтримку у вигляді гуманітарної, енергетичної, військової допомоги, зокрема ППО й ракетних систем, артилерії, бронетехніки.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/10398