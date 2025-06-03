Новим президентом Південної Кореї став Лі Чже Мьон

Кандидата від Ліберальної партії Лі Чже Мен обрали президентом Південної Кореї на позачергових виборах у вівторок, повідомляє Reuters.

Майже 80% із 44,39 млн виборців Південної Кореї, які мають право голосу, віддали свої голоси за Лі, що є найвищою явкою на президентських виборах у країні з 1997 року. За даними Національної виборчої комісії, після підрахунку понад 99% голосів кандидат від Демократичної партії Лі набрав 49,3%, а кандидат від ПНП Кім Мун Су - 41,3%.

"Лі назвав вибори "судним днем" проти воєнного стану Юна і нездатності Партії народної влади дистанціюватися від цього рішення", - йдеться в повідомленні.

У короткій промові перед прихильниками, які зібралися біля будівлі парламенту після закриття виборчих дільниць, Лі заявив, що виконає свої обов'язки на цій посаді і принесе єдність країні.

"Ми можемо подолати ці тимчасові труднощі завдяки об'єднаним зусиллям нашого народу, що володіє величезними можливостями", - сказав він.

Лі також пообіцяв відродити економіку і прагнути до миру з ядерною Північною Кореєю за допомогою діалогу і сили.

Джерело: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-koreans-vote-president-after-months-turmoil-triggered-by-martial-law-2025-06-02/