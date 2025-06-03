Інтерфакс-Україна
Події
20:49 03.06.2025

Білий дім: Трамп залишає за собою можливість застосування санкцій проти Росії і готовий використовувати їх за необхідності

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Білий дім: Трамп залишає за собою можливість застосування санкцій проти Росії і готовий використовувати їх за необхідності

Речниця Білого Дому Керолайн Левітт під час пресбірфінгу у Білому домі заявила, що президент США Дональд Трамп в цілому "зберігає позитивний настрій щодо прогресу у врегулюванні війни в Україні", але готовий за необхідності запровадити санкції проти РФ.

"Трамп залишає за собою можливість застосування санкцій проти Росії і готовий використовувати їх за необхідності", - сказала вона.

Раніше Левітт зазначила прогрес у переговорах між Росією та Україною за " всього за чотири місяці".

"Вчора Росія і Україна провели прямі переговори. Це сталося з ініціативи президента, який лише кілька тижнів тому розмовляв телефоном із лідерами обох країн. І я хотіла б нагадати всім, як далеко ми просунулися всього за чотири місяці. Рік тому уявити прямі переговори між Росією та Україною було неможливо. І саме завдяки наполегливості та рішучості президента покласти край цій війні ці країни сіли за стіл переговорів", - сказала вона.

На питання журналіста, чи був Трамп повідомлений про атаки України проти РФ, Левітт коротко відповіла "Ні".

 

Теги: #україна #білий_дім #сша

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