Білий дім: Трамп залишає за собою можливість застосування санкцій проти Росії і готовий використовувати їх за необхідності

Речниця Білого Дому Керолайн Левітт під час пресбірфінгу у Білому домі заявила, що президент США Дональд Трамп в цілому "зберігає позитивний настрій щодо прогресу у врегулюванні війни в Україні", але готовий за необхідності запровадити санкції проти РФ.

"Трамп залишає за собою можливість застосування санкцій проти Росії і готовий використовувати їх за необхідності", - сказала вона.

Раніше Левітт зазначила прогрес у переговорах між Росією та Україною за " всього за чотири місяці".

"Вчора Росія і Україна провели прямі переговори. Це сталося з ініціативи президента, який лише кілька тижнів тому розмовляв телефоном із лідерами обох країн. І я хотіла б нагадати всім, як далеко ми просунулися всього за чотири місяці. Рік тому уявити прямі переговори між Росією та Україною було неможливо. І саме завдяки наполегливості та рішучості президента покласти край цій війні ці країни сіли за стіл переговорів", - сказала вона.

На питання журналіста, чи був Трамп повідомлений про атаки України проти РФ, Левітт коротко відповіла "Ні".