Інтерфакс-Україна
Події
20:08 03.06.2025

ЗАЕС не постраждала від блекауту на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей – глава МАГАТЕ

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ЗАЕС не постраждала від блекауту на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей – глава МАГАТЕ

Запорізька АЕС, яка перебуває на окупованій РФ частині Запорізької області, не постраждала від масового відключення світла в цьому регіоні, повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

"Є команда МАГАТЕ на майданчику ЗАЕС, і я можу підтвердити, що станція не постраждала від цієї проблеми. Вона не працює, тому немає проблем із безпекою. В Енергодарі, місті-супутнику, сталися дуже серйозні перебої з електропостачанням, але що стосується станції, то поки що жодних перебоїв у її електропостачанні не було", – сказав Гроссі під час брифінгу у Києві за результатами 12 візиту в Україну.

Як повідомляла низка ЗМІ у вівторок вранці, окуповані частини Запорізької та Херсонської областей зазнали масового відключення світла через ураження енергетичної інфраструктури на цих територіях українськими безпілотниками.

Теги: #магате #заес

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