Україна розраховує приєднатись до ОЕСР вже у 2026р – Шмигаль

Україна прагне інтегруватися до Організації економічного співробітництва та розвитку вже наступного року, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"для цього в країні, попри війну, впроваджуються структурні реформи, удосконалюються регуляторні механізми відповідно до міжнародних стандартів, створюються сприятливі умови для інвесторів, а законодавство гармонізується з європейськими нормами", - наголосив Шмигаль під час засідання Ради ОЕСР на міністерському рівні, повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

Шмигаль зазначив, що два роки тому стартувала Програма ОЕСР для України, і за цей період реалізовано 23 спільні заходи, а країна долучилася до восьми правових інструментів.

"Ми досягли вагомих результатів у боротьбі з корупцією. Створили і запустили в роботу антикорупційну інфраструктуру, практично імплементували Державну антикорупційну програму, яка на 80% відповідає критеріям ОЕСР", – додав Шмигаль.

Крім того, він наголосив, що цифровізація державних процесів унеможливлює корупцію і такі інструменти як Єдиний державний вебпортал відкритих даних, електронна система закупівель Prozorro та цифрова екосистема для підзвітного відновлення DREAM вже демонструють позитивний ефект.

"Ми проводимо всеосяжну дерегуляцію. Зокрема, вже скасували до 2 тисяч регуляторних інструментів в різних сферах економіки, усунули бюрократичні бар’єри для роботи бізнесу, наблизили низку правових актів до європейських стандартів", — підкреслив прем’єр-міністр.

Він також зазначив, що досягнуто прогресу у впровадженні стандартів ОЕСР у сфері приватизації та корпоратизації. Зокрема, торік відкриті приватизаційні аукціони забезпечили середнє зростання вартості активів у 1,5 раза, а надходження від приватизації перевищили заплановані показники у 2,5 раза.

Крім того, додав Шмигаль, було проведено тріаж державних підприємств, визначено компанії для незалежних наглядових рад та удосконалено прозорі закупівлі.

"В результаті наших реформ досвід повсякденної корупції українців за останні роки знизився з 70% до 15%. Це показник, що змінює парадигму розвитку держави з пострадянської на європейську. Ми знаємо, що зміни, які відбуваються сьогодні, це фундамент відбудови, зростання та добробуту для багатьох поколінь українців", – резюмував він.