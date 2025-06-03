Двосторонньої зустрічі Умєрова з Мединським перед переговорами в Стамбулі не було – ЦПД

Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) спростував заяву помічника Володимира Путіна Володимира Мединського про нібито його зустріч віч-на-віч з міністром оборони України Рустемом Умєровим перед переговорами в Стамбулі (Туреччина) у понеділок, і назвав її частиною кампанії з дискредитації української переговорної групи.

"Помічник путіна володимир мединський заявив про нібито "двосторонню зустріч" з міністром оборони України Рустемом Умєровим перед переговорами в Стамбулі. Ця інформація не відповідає дійсності. Насправді зустріч відбулась у присутності міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, який виступав посередником. Заяви про буцімто "закриті домовленості", досягнуті на цій зустрічі, — маніпуляція, спрямована на підрив довіри до української переговорної групи", - повідомляється в телеграм-каналі ЦПД.

В Центрі також наголосили, що російська пропаганда готує двовекторну інформаційну атаку проти українських представників на переговорах у Стамбулі. "Усередині України поширюватимуться вкиди з елементами конспірології про нібито особисті звʼязки представників делегації з росіянами. На західну аудиторію — меседжі, що нібито саме Україна затягує мирні перемовини. Тоді як саме росія систематично уникає домовленостей про припинення вогню. Мета росії — підмінити реальність та навʼязати наратив, у якому агресор видає себе за миротворця", - попередити в ЦПД.