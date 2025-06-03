Повістка візиту у Вашингтон комплексна, зокрема планується зустріч із командою Трампа - Єрмак

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Повістка дня візиту української делегації у США комплексна, зокрема планується обговорити оборонну підтримку України, а також зустріч з командою президента США Дональда Трампа, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Будемо активно просувати важливі для України питання. Наша повістка доволі комплексна. Плануємо говорити про оборонну підтримку та ситуацію на полі бою, посилення санкцій проти росії, зокрема законопроект сенатора Грема. Також обговоримо Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови, яку раніше підписали", - написав Єрмак у телеграм-каналі у вівторок.

Окрім того, делегація обговорить питання повернення Росією депортованих українських дітей та пропаганду росіян, повʼязану з питаннями церкви.

"Буде чимало зустрічей з представниками обох партій, які підтримують Україну, командою президента США Дональда Трампа", - повідомив Єрмак.