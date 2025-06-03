У Сумах 2 загиблих, біля 20 постраждалих внаслідок ракетного удару

Двоє людей загинули, близько 20 постраждали, у тому числі неповнолітній, внаслідок ракетного удару російських окупантів по центру міста суми у вівторок, повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

"Близько 20 людей постраждали внаслідок ворожої атаки у Сумах Серед поранених є 17-річна дитина. Також є люди у важкому стані. Двоє людей, на жаль, загинули. Співчуття близьким", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, близько 9 ранку у вівторок було п'ять влучань по обласному центрові з реактивних систем залпового вогню дальньої дії. Внаслідок влучань пошкоджений медичний заклад, автівки та будинки. Розгорнуто штаб з ліквідації наслідків атаки ворога.

Як повідомлялося, ворог поцілив по центрі Сум, вщент згоріли два автомобілі. Раніше була інформація про одного загиблого і невстановлене, але велике число поранених.