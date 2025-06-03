Інтерфакс-Україна
Події
10:31 03.06.2025

Обстріли окупантів забрали життя 4 мирних жителів Донецької області за добу, 2 поранені

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Обстріли окупантів забрали життя 4 мирних жителів Донецької області за добу, 2 поранені
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

 Жителі міста Краматорськ, сіл Яблунівка та Сергіївка Краматорського району району Донецької області загинули внаслідок обстрілів з боку російських окупантів минулої доби, повідомляє голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін у вівторок вранці.

"За 2 червня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Яблунівці, по 1 у Краматорську і Сергіївці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", - написав Філашкін в Телеграм.

Пізніше він уточнив, що у Білицькому Покровського району пошкоджено інфраструктурний об'єкт та адмінбудівлю, у Мирнограді — два будинки. У Сіверську Бахмутського району пошкоджено три будинки.

Найбільше руйнувань і всі жертви прийшлися на Краматорський район, де пошкоджені численні приватні, три багатоповерхові житлові будинки та цивільна інфраструктура. "У Лимані пошкоджено 3 будинки і 2 автівки. У Миколаївці пошкоджено інфраструктуру. У Слов'янську пошкоджено 3 п'ятиповерхівки та адмінбудівлю. У Краматорську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено промзону, адмінбудівлю, крамницю і інфраструктуру. У Сергіївці Андріївської громади загинула людина, пошкоджено 4 будівлі. У Мирній Долині Олександрівської громади пошкоджено 4 сільгоспбудівлі. У Яблунівці Іллінівської громади 2 людини загинули, пошкоджено 6 будинків; в Олександро-Калиновому пошкоджено 4 будинки. У Костянтинівці пошкоджено 6 приватних будинків, лінію електропередач і газогін", - розповів Філашкін.

Всього за минулу добу російські окупанти 40 разів обстріляли населені пункти Донецької області, розповів голова обладміністрації. З лінії фронту у понеділок було евакуйовано 169 людей, зокрема 23 дитини.

Як повідомлялося, у неділю окупанти 24 рази обстріляли населені пункти Донецької області, загинув один, поранені чотири мирні жителі. У суботу було 39 обстрілів, один загиблий цивільний, семеро отримали поранення. У п'ятницю було 29 обстрілів, п'ятеро загиблих, дев'ятеро поранених мирних жителів.

 

Теги: #донецька_область #жертви #обстріли

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