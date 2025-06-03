Прем'єр-міністр Польщі звернеться за вотумом довіри уряду і готує "аварійний план" на випадок конфронтації з новообраним президентом – ЗМІ

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виголосив в понеділок заяву щодо планів роботи уряду в умовах переходу президентських повноважень до Кароля Навроцького, повідомляє канал TVN24.

"Відповідно до конституції і власного сумління буднмо співпрацювати з новим президентом де лишень це необхідно й можливо", - сказав голова уряду.

Туск запевнив, що "аварійний план на випадок складного співіснування (з президентом – ІФ-У) готовий" і що, якщо новообраний президент проявить волю до співпраці "це буде позитивна несподіванка, на яку уряд відповість з повною щирістю".

Прем'єр-міністр підкреслив, що уряд "буде вносити законопроекти, які вже готові, але буде керувати і приймати рішення, якщо буде потрібно, в тому числі і з президентом, який буде намагатися блокувати хороші зміни". "Ми вже маємо досвід", - додав він.

Водночас він наголосив, що реалізація "аварійного" плану дій вимагатиме єдності й мужності від правлячої коаліції і "першим випробуванням буде вотум довіри, по який я звернуся до Сейму найближчим часом".

Джерело: https://tvn24.pl/polska/wybory-prezydenckie-wygral-karol-nawrocki-oswiadczenie-donalda-tuska-premier-o-planie-awaryjnym-st8493141