Інтерфакс-Україна
Події
20:27 02.06.2025

Зеленський та Рютте обговорили переговори у Стамбулі і подальшу підтримку України

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Зеленський та Рютте обговорили переговори у Стамбулі і подальшу підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Розповів про домовленості щодо обміну полоненими та повернення дітей, досягнуті під час сьогоднішніх переговорів у Стамбулі, а також про відмову Росії від найпростішого – безумовного припинення вогню. Тільки суттєве посилення тиску може цю відмову змінити. Обговорили й наступні дипломатичні кроки та оборонну підтримку України. Фокусуємося на збільшенні нашої далекобійності", - написав Зеленський в телеграмі за результатами зустрічі.

Він наголосив на важливості того, Україна була гідно представлена на наступному саміті НАТО в Гаазі.

"Це буде правильний сигнал Росії", - зазначив президент.

 

Теги: #рютте #зустріч #зеленський

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