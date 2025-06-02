Інтерфакс-Україна
Події
20:17 02.06.2025

Україна планує зустрічі з американською стороною щодо економічних і оборонних угод – Зеленський

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Україна планує зустрічі з американською стороною щодо економічних і оборонних угод – Зеленський

Україна планує зустрічі з американською стороною щодо обговорення оборонних угод та угоди про вільну торгівлю, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Окремо ми проводимо розмови щодо економічних угод з американською стороною, а також щодо оборонних угод. Ми б дуже хотіли, ми запропонували це американській стороні, і угоду про вільну торгівлю. Ми б хотіли це розвивати і будемо це підкреслювати. І будуть відповідні зустрічі", - сказав Зеленський під час zoom-спілкування з журналістами у понеділок.

Він уточнив, що відповідні зустрічі будуть проводитись в США.

"Також я чекаю на зустріч з представниками багатьох команд наших партнерів, включаючи американську команду. Я їх всіх чекаю у Києві. І також у нас планується незабаром зустріч", - додав президент.

Теги: #співпраця #зеленський #сша

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