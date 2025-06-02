Новий президент Румунії може відвідати Україну влітку – Зеленський

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На полях саміту у Вільнюсі президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч з президентом Румунії Даном Нікушором.

"Румунія буде за політики нового президента підтримувати Україну як майбутнього члена і ЄС, і НАТО. Ми домовилися, що президент приїде до нас. Я думаю, його приїзд буде найближчим часом, влітку", - сказав Зеленський під час zoom-спілкування з журналістами у понеділок.