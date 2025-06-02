Україна та РФ у Стамбулі домовилися про обмін військовополонених "1000 на 1000" - Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

На перемовинах у Стамбулі делегації України та РФ домовилися про обмін військовополонених "1000 на 1000", можливий ще додатковий обмін 200 на 200, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Буде обмін військових наших. Буде тисяча на тисячу. Може бути додаткові ще 200 на 200. Тому що Україна підняла питання і щодо додаткових військових, і щодо політв'язнів, і щодо журналістів. Ми постійно зверталися, підняли ці питання", - сказав Зеленський під час zoom-спілкування з журналістами у понеділок.

Також він повідомив, що на цьому тижні Україна обміняється з росіянами списками, далі буде верифікація. Зеленський наголосив, що сподівається, що РФ заздалегідь передасть списки щодо обміну.

Говорячи про обмін тіл загиблих військових, президент зауважив, що Україна погодилася передати 6 тис. тіл загиблих з російської сторони, проте потрібно ретельно вивчити це питання, оскільки з цієї кількості опізнано лише 15%.

"Всіх наших потрібно забрати обов'язково, але у нас вже був один раз момент, коли вони (росіяни – ІФ-У) передавали тіла і там вони передавали своїх також руських убитих солдатів… Ви знаєте, що вони спочатку не забирали з поля бою людей, а потім залишали їх, а потім начебто збирали", - сказав президент.

Він нагадав, що Україна передала свій меморандум електронним форматом за 5 днів до зустрічі.