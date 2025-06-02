Інтерфакс-Україна
Події
19:39 02.06.2025

Зеленський та прем'єр Норвегії обговорили безпекові питання

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Зеленський та прем'єр Норвегії обговорили безпекові питання
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере у Вільнюсі обговорили безпекові питання, зокрема зміцнення українського ППО, співпрацю в оборонній промисловості та посилення тиску на РФ, повідомив очільник Української держави.

"З прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере обговорили продовження підтримки України – зміцнення ППО, інвестиції в нашу оборонку, важливість продовження та посилення тиску на Росію, зокрема за допомогою санкцій", - написав Зеленський у телеграмі у понеділок.

"Цінуємо підтримку з боку Норвегії, нашу безпекову та оборонну співпрацю й координацію зусиль для досягнення справедливого та сталого миру. Детально вивчаємо можливості робити разом іще більше в усіх вимірах", - додав Зеленський.

Він також висловив вдячність премʼєр-міністру, народу Норвегії, "усім, хто допомагає нам у захисті життя".

Як повідомляється на сайті Офісу президента, Зеленський також розповів про перебіг переговорів у Стамбулі й наголосив, що їхній результат повинен мати перспективу. Президент укотре підтвердив готовність до зустрічі на найвищому рівні. Зеленський і Стере також обмінялися думками щодо варіантів можливих майданчиків, на яких може відбутися наступна зустріч із російською стороною.

Зазначено, що під час зустрічі сторони окрему увагу приділили необхідності посилення санкцій проти Росії. Президент України та прем’єр Норвегії мають однакове бачення того, що найбільш дієвими вони будуть у разі скоординованості між США, Європою та іншими країнами.

Серед інших важливих тем зустрічі – оборонна допомога Україні. Зеленський і Стере обговорили можливість купівлі додаткової системи ППО для України за підтримки держав Північної Європи.

Зазначено, що лідери приділили особливу увагу прямим інвестиціям в українську оборонну промисловість, передусім у виробництво дронів. Прем’єр-міністр наголосив, що Норвегія вже входить у коаліцію дронів і готова робити більше.

Крім того, під час зустрічі йшлося про закупівлю газу для України. Сторони обговорили різні можливості.

Як повідомлялось, у понеділок президент України Володимир Зеленський перебуває у Вільнюсі та бере участь у cаміті країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн.

 

Теги: #безпека #співпраця #норвегія

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