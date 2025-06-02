Умєров: РФ лише сьогодні передала "свій документ" щодо припинення вогню, матимемо тиждень на його вивчення

Російська делегація в Стамбулі у понеділок передала Україні свій "меморандум" щодо припинення вогню, в української команди буде тиждень на його вивчення, заявив міністр оборони Рустем Умєров.

"Лише під час сьогоднішньої зустрічі РФ передала свій "меморандум". Українська команда матиме тиждень на вивчення документа, після чого ми зможемо скоординувати подальші кроки", - сказав він на пресконференції в Стамбулі.

За повідомленням росЗМІ, глава російської делегації на переговорах у Стамбулі Володимир Мединський заявив, що Росія передала Україні меморандум про припинення вогню і досягнення повноцінного миру.

"Ми передали наш меморандум турецькій стороні, який складається з двох частин. Перша: як досягти справжнього довгострокового миру. І друга частина: які зробити кроки, щоб було можливе повноцінне припинення вогню. Причому в другій частині навіть є варіативність: вчинити цим шляхом або вчинити цим шляхом", - сказав він журналістам у понеділок за підсумками переговорів у Стамбулі.

"План досить докладний, опрацьований з нашого боку. Тому українська сторона вирішила взяти його на вивчення. Вивчать - дадуть відповідь. Ми подивимося", - додав Мединський.