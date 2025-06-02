Інтерфакс-Україна
Події
15:44 02.06.2025

Міноборони у травні допустило до експлуатації понад 130 нових зразків озброєння та військової техніки

1 хв читати
Міноборони у травні допустило до експлуатації понад 130 нових зразків озброєння та військової техніки

Міністерство оборони у травні кодифікувало та допустило до експлуатації понад 130 нових зразків озброєння та військової техніки, близько 80% з яких – розробки вітчизняного виробництва, повідомила пресслужба відомства у понеділок.

Заступник міністра оборони України Валерій Чуркін повідомив, що у переліку затверджених зразків переважають безпілотні авіаційні комплекси та боєприпаси до них, транспортні засоби, гранатомети. Також до експлуатації допущено новітні засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, стрілецьке озброєння й інженерне оснащення.

"Роль безпілотних систем на полі бою суттєво зростає. Статистика знищення ворожих цілей свідчить про те, що дрони – це вже не допоміжний інструмент, а один із ключових засобів ураження", – цитують Чуркіна на сайті відомства.

Зазначається, що від початку 2025 року до експлуатації у військах було допущено майже 60 зразків безпілотних авіаційних комплексів з управлінням по оптоволоконному каналу.

Теги: #міноборони #озброєння

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:34 02.06.2025
Британія може придбати американські винищувачі, здатні нести ядерні бомби - ЗМІ

Британія може придбати американські винищувачі, здатні нести ядерні бомби - ЗМІ

15:24 28.05.2025
Україна та Німеччина мають нові домовленості щодо спільного виробництва озброєнь – Зеленський

Україна та Німеччина мають нові домовленості щодо спільного виробництва озброєнь – Зеленський

10:44 27.05.2025
Велика Британія спрямує $3 млрд від ініціативи ERA на посилення української оборони

Велика Британія спрямує $3 млрд від ініціативи ERA на посилення української оборони

14:07 23.05.2025
Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації ударний безпілотний комплекс "Білий вовк"

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації ударний безпілотний комплекс "Білий вовк"

17:18 21.05.2025
Міноборони відновило постачання авіаційного пального від іноземних партнерів для потреб Сил оборони

Міноборони відновило постачання авіаційного пального від іноземних партнерів для потреб Сил оборони

16:49 21.05.2025
Міноборони розпочинає спецпрограму підготовки фахівців служб супроводу у медзакладах

Міноборони розпочинає спецпрограму підготовки фахівців служб супроводу у медзакладах

16:37 21.05.2025
Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ нові човни

Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ нові човни

13:09 20.05.2025
Лінійка українських оптоволоконних дронів Хижак REBOFF пройшла кодифікацію

Лінійка українських оптоволоконних дронів Хижак REBOFF пройшла кодифікацію

03:12 18.05.2025
Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на понад 4 млрд крон

Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на понад 4 млрд крон

20:43 17.05.2025
Німецька компанія Rheinmetall і американська Lockheed Martin створять у Європі спільне підприємство з виробництва озброєння Patriot

Німецька компанія Rheinmetall і американська Lockheed Martin створять у Європі спільне підприємство з виробництва озброєння Patriot

ВАЖЛИВЕ

Перемовини у Стамбулі завершилися – Зеленський

Українська сторона у Стамбулі офіційно передала російській стороні список дітей, яких потрібно повернути - Єрмак

Внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю поранено 12 співробітників ДСНС – ОВА

Під час зустрічі у Стамбулі розглянуть умови перемир'я, зустріч на рівні лідерів - МЗС Туреччини

Друга зустріч делегацій України та РФ розпочалася у палаці Чираган у Стамбулі

ОСТАННЄ

Перемовини у Стамбулі завершилися – Зеленський

Українська сторона у Стамбулі офіційно передала російській стороні список дітей, яких потрібно повернути - Єрмак

CEMARK відкрила перший в Україні технічний хаб у сфері будівельних матеріалів

Нацполіція проводить обшуки на об’єктах "Київводоканалу"

Внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю поранено 12 співробітників ДСНС – ОВА

Зеленський і прем’єр Фінляндії обговорили інвестиції в українське виробництво зброї

Президентка Єврокомісії обговорила з сенатором Гремом нові санкції ЄС та США для РФ, включаючи зниження ціни на нафту

Під час зустрічі у Стамбулі розглянуть умови перемир'я, зустріч на рівні лідерів - МЗС Туреччини

Друга зустріч делегацій України та РФ розпочалася у палаці Чираган у Стамбулі

Дитбудок в Чернігівської області отримав гумдопомогу з Латвії на EUR40 тис – МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА