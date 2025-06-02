Терехов: РФ атакувала двома балістичними ракетами Харків, одна влучила неподалік від будинку, інша – від школи

Дві російські балістичні ракети вдарили по житловому району Харкова, одна з них неподалік від багатоповерхового будинку, інша влучила в дорогу за кілька метрі від школи, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Дві балістичні ракети сьогодні зранку прилетіли просто в житловий район Харкова. Одна – біля багатоповерхового будинку. Інша – вдарила в дорогу, буквально за кілька десятків метрів від школи", - написав він в телеграмі.

За його словами, ніхто не постраждав.

Комунальні служби вже працюють.