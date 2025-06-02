Українська ППО знешкодила 52 з 80 БпЛА, 37 локаційно втрачені

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Українська протиповітряна оборона знешкодила 52 з 80 БпЛА, а 37 локаційно втрачені, проте зафіксовано влучання у 12 локаціях, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 52 засоби повітряного нападу противника на сході, півдні та півночі країни: 15 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами ураження, 37 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в ніч на 2 червня (із 21.30 1 червня) противник атакував 84-ма засобами повітряного нападу. Зокрема, 80 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, 3 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. – РФ та 1 крилатою ракетою Іскандер-К із Брянської обл. - РФ.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Чернігівщина, Донеччина та Херсонщина.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.